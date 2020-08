Antonia Brico: Die erste Dirigentin

Nach ihrem bejubelten Debüt 1930 mit den Berliner Philharmonikern und der Gründungen eines Symphonieorchesters, in dem zunächst nur Frauen musizierten, verabschiedet sich die Autorin und Regisseurin Maria Peters: Damit endet ihr Buch. Antonia Brico, die Erfolgreiche.

Was danach kam, taugt nicht für einen Wohlfühlroman.

Von Brico ist der Aufschrei überliefert: „Ich habe fünf Konzerte im Jahr. Aber ich bin stark genug, um fünf im Monat zu haben! Es ist, wie wenn man einem Verhungernden nur ein kleines Stück Brot gibt.“

Sie dirigierte in der ganzen Welt, auch in Österreich, aber immer nur als Gast. Der Komponist Sibelius überließ es ihr, nur ihr, in Helsinki sein Gesamtwerk aufzuführen.

Von den New Yorker Philharmonikern bekam sie zu hören: Leider sitzen im Publikum viele Frauen, und die wollen alle einen Mann als ständigen Dirigenten.

Als sie sich 1945 in Denver, Colorado, bewarb, schlug ihr vom Orchester Verachtung entgegen. Ein Zuhörer von damals, in der Musikbranche tätig, erinnerte sich noch Jahrzehnte später: Es war die beste 3. Symphonie von Beethoven, die er je hörte. Ein US-Musikkritiker schrieb trotzdem: Es ist eine Schande, dass eine Frau dirigiert.

Antonia Brico verdiente deshalb ihr Geld vor allem als Klavierlehrerin.