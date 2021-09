Annie Ernaux und der Roman hinter dem Goldenen Bären

Annie Ernaux taucht in ihre Erinnerung ein wie in ein Archiv; und nimmt an, dass sie dort andere trifft, die Ähnliches erlebt haben.

Bei „Die Scham“ waren es wahrscheinlich nicht so viele. Es ging darum, dass ihr Vater die Mutter umbringen wollte.

Die Französin ist kürzlich 81 geworden. Bevor sie sich als eine der interessantesten Schriftstellerinnen Frankreichs ihrem Schmerz stellt, vergehen oft Jahrzehnte. Der Abstand ist notwendig, trotzdem fällt es ihr schwer, die Gefühle zu beherrschen.