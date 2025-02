Anne Enright: Empathie ist leider nicht der Schlüssel

Sie war die Vorgängerin seiner späteren Ehefrau gewesen, die er am Höhepunkt ihrer Krebserkrankung irgendwann Anfang der 1980er-Jahre verlassen hatte. Später hatte der berühmte Dichter erklärt, die Ehe sei „schwierig“ gewesen. Seiner Tochter Carmel, seinem „Vogelkind“, hatte er noch ein paar Ansichtskarten von hier und dort geschrieben, aufgetaucht war er nur noch einmal, im Fernsehen.

Wie hatte die Familie dieses bedeutenden irischen Dichters so abbauen können, fragt sich später Carmels Tochter Nell. Phils Werk war doch so zartfühlend! Carmel, die Nell allein aufgezogen hat, kocht zwar anständiges Chili und würde gewiss alles für ihre Tochter tun, aber Verse über Amseln, Pfaue und nach Thymian duftende Honigmünder waren eher nicht von ihr zu erwarten.

Nell will sie sich einen Vogel tätowieren lassen, nebst einer Gedichtzeile des berühmten Ahnen. Außerdem fotografiert sie Opas Gedichte, postet sie auf Instagram und gibt ihren Senf dazu. Instagram ist Nells Hauptbeschäftigung, beruflich wie privat. Um Geld zu verdienen, erfindet sie Reiseberichte von Orten, an denen sie nie war. Um ihre freie Zeit zu vernichten und sich seelisch kaputtzumachen, stalkt sie die Ex-(?)Freundin ihres Liebhabers, der sich mehr und mehr als liebloser, gewaltaffiner Psycho herausstellt. Aber hat er sie, die sich mit 22 so einsam und unattraktiv fühlt, nicht aus ihrer „Kummerblase“ herausgeholt?