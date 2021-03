Anna Baar und ihr "unmögliches" Buch

Bei „Nil“ aber sagt man: Schön ist das. Schön ist Baars Sprache, schön ist die Idee, schön ist es, wenn man sich völlig darauf einlassen muss und langsam besser versteht.

Eine Geschichtenerfinderin hat das Problem, dass ihre jüngste Fortsetzungsgeschichte, abgedruckt in einer Zeitung, nicht gut ankommt. Der Chefredakteur wünscht deshalb in der nächsten Folge ein jähes Ende. Es ist eine Liebesgeschichte.

Aber man kann nicht so tun, als sei das Erfundene harmlos.

Anna Baar grübelt: Der Schreiber ist, was er schreibt. Weil nichts aus einem Autor kommen kann, was nicht in ihm geschlummert hat.

Der Schreiber ist manchmal Narr, manchmal Hund, sogar Gott – soll er Mörder auch noch werden?

Kurzes Innehalten.

So geht das Gedankenspiel weiter: Die Personen, von der die Geschichtenerfinderin erzählt, das sind doch ihre Freunde geworden; die wurden zu ihrem zweiten Ich. Man wächst zusammen.

Soll sie ihr Liebespaar jetzt in einem Steinbruch in den Abgrund springen lassen, damit der Chefredakteur zufrieden ist? Dann stürzt sie sich doch eigentlich selbst ... Denn am Ende trifft alles zu, auch das Ausgedachte. Etwas später halt. Denn der Schreiber hält die Zukunft fest.

„Unmögliche“ Bücher sind selten geworden. Ganz behutsam muss man umblättern.

