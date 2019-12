Andrej Platonow: Zweideutige Wahrheitssuche unter Stalin

Das Buch durfte in der Sowjetunion erst 1987 erscheinen, geschrieben war es zwischen 1932 und 1936 worden. Platonow arbeitete hauptberuflich als Techniker an der Wasser- und Elektrizitätsversorgung.

Ja, er war anfangs begeistert von der Idee des neuen Menschen. Nein, es hat nicht lange gedauert, bis er enttäuscht war von dem, was daraus wurde.

Es geschah rasch, dass Stalin ihn „Scheißkerl“ nannte und er aus der Partei ausgeschlossen und zur Unperson erklärte wurde. Seinen 15-jährigen Sohn hatte man als angeblichen Spion zu Lagerhaft verurteilt, wo er sich mit Tuberkulose ansteckte und nach der Entlassung starb.

Platonows schöne, eifrige Moskwa heißt so, weil sie keinen Namen hat. Mit ihr geht und irrt man durch Moskau in der Frühphase des Terrors. Es sind Alltagsgeschichten, ins Absurde gesteigert. Es ist ein Leben, in dem die Liebe keinem Einzelnen gelten darf, sondern dem Gemeinsamen.

Der Roman beginnt mit einem Bild der Oktoberrevolution: Ein Mann mit Fackel läuft durch die Straßen und befreit Häftlinge. Hurra? Man musste die Gefangenen hinauswerfen! Denn im Gefängnis gab es wenigstens immer Suppe.

Zum Foto oben: Platonow mit Sohn aus dem Buch von Hans Günther: Andrej Platonow. Biographie. Leben – Werk – Wirkung, Suhrkamp Verlag

Andrej

Platonow:

„Die glückliche Moskwa“ Übersetzt von Renate Reschke und

Lola Debüser. Nachwort von

Lola Debüser.

Suhrkamp Verlag.

221 Seiten.

24,70 Euro.

KURIER-Wertung: ****