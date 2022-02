Aharan Appelfelds letzter Roman: Erinnerungen sind Gefühle

In seinen Büchern untersuchte er sein Leben, untersuchte Vater und Mutter und Czernowitz, die versunkenen Welt in der Bukowina, in der Aharon Appelfeld geboren wurde. „Jerusalem am Fluss Pruth“ wurde Czernowitz genannt.

„Das kleine, schöne Städtchen verwandelte sich binnen eines Tags in eine Falle. Die Juden durften nachts ihre Häuser nicht mehr verlassen. Gendarmen und Soldaten brachen in ihre Häuser ein, plünderten sämtliche Wertgegenstände und nahmen anschließend die Alten und Kinder mit sich.“ (aus „Sommernächte“, dem 46. Buch Appelfelds, das in Israel 2015 erschien: drei Jahre bevor er, 85-jährig, in Jerusalem starb)

„Sommernächte“ ist nicht autobiografisch. Aber die Gefühle sind autobiografisch. Für diesen Schriftsteller waren Erinnerungen immer Gefühle, die man gehabt hat.

Ein jüdischer Bub, acht mag er sein, wird zu dessen Sicherheit vom Vater einem alten Freund übergeben. Einem weisen, blinden Mann, mit dem der Kleine eineinhalb Jahre von Dorf zu Dorf zieht, in den Wäldern schläft, dort Tee kocht und Maisbrei – mit ein paar Löffel Milch, wenn sich’s mit dem Geld ausgeht.. Gebettelt wurde nur sonntags vor der Kirche.