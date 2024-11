Buch Wien meldet neuen Publikumsrekord

Die Buch Wien hat auch heuer wieder einen Publikumsrekord erzielt. Nach 51.000 Menschen im Jahr 2022 und 58.000 Lesebegeisterten im Vorjahr wurden bei der Buchmesse 2024, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, 65.000 Leseinteressierte in der Halle D der Wiener Messe gezählt, meldeten die Veranstalter, die die nächste Messe-Ausgabe für 12. bis 16. November 2025 ankündigten.

"Am Samstag war der Andrang so groß, dass der Ticketshop kurzzeitig geschlossen werden musste", hieß es in einer Aussendung. Der im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so große New Adult-Bereich sei ebenso auf reges Interesse gestoßen wie das Pilotprojekt Science Lounge, eine neue Fläche zur Wissenschaftsvermittlung.

"Die Menschen sehnen sich nach echtem Kontakt, echtem Austausch, echter Debatte", konstatierte Benedikt Föger, der Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels. Und Patrick Zöhrer, Geschäftsführer der Buch Wien, jubelte: "Ein Wachstum gegenüber den Vorjahreszahlen haben wir uns zwar erhofft, doch dass wir 65.000 Besucher:innen willkommen heißen dürfen und bis an die Kapazitätsgrenzen hin besucht werden, das haben wir nicht erwartet."