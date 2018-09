Bryan Ferry kommt am 7. Juni 2019 in die Wiener Stadthalle

Er ist eine Dandy-Ikone – und prägt seit den frühen 70er Jahren das Bild vom Pop: Bryan Ferry gilt seit der Veröffentlichung seiner ersten Platte mit Roxy Music 1972 als einer der innovativsten und extravagantesten Musiker – und ist ohne Übertreibung eine Musiklegende.

In Glitzerjacketts und Leopardenmuster wurden Roxy Music zur Inspiration für viele New Wave-Bands der späten 70er und frühen 80er. Inzwischen gilt Ferry längst als Ikone des lässigen, eleganten Stils und ist selten ohne maßgeschneiderten Anzug zu sehen. „Eines der guten Dinge am Älterwerden ist“, sagte er einmal im KURIER-Interview, dass „die Stimme ausdrucksstärker wird, da es beim Singen immer um das Leben geht.“

Nun kommt Ferry wieder nach Wien: Am 7. Juni 2019 tritt er in der Wiener Stadthalle F auf.

Tickets (bei Oeticket, Musicticket und der Wiener Stadthalle) sind ab 21.9, 10 Uhr, erhältlich.