Bryan Ferry beim Wien-Konzert: Zwischen Lust und Romantik

Trotz all dieser musikalischen Perfektion und der eleganten, wenn auch minimalistischen Show (es gab Discokugeln, hängende Glasscherben-Gebilde und ein, zwei Mal abstrakte Projektionen auf den Vorhang hinter den Musikern) und Ferrys prächtiger Laune, konnten bis weit in die Hälfte der Show hinein nur einzelne Songs überzeugen. Und das lag wohl auch an Ferrys Sinn für Stil und Ästhetik. Denn der ließ ein unkontrolliert instinktives, befreit überschäumendes Drauflos nicht zu.

Nachhaltig sprang der Funke jedenfalls erst über, als Ferry zu seinen größten Erfolgen kam, die zumeist aus dem Roxy-Music-Repertoire stammten. Leider geizte er mit „Love Is The Drug“ und „More Than This“, spielte davon jeweils nur eine Strophe samt Refrain, bevor er mit „Jealous Guy“ und „Let’s Stick Together“ abschloss. Ein schöner Abend, der aber nicht ewig im Gedächtnis bleiben wird.