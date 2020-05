Brüllende Dinosaurier, wirbelnde Akrobaten und ein Hundeflüsterer

Allein bis zum Jahreswechsel finden in der Mehrzweckhalle noch rund 60 Veranstaltungen statt. Heuer bezaubern etwa noch Aladdin und Prinzessin Jasmin Disney- und Musicals-Fans, feurige Latein-Rhythmen geben den Takt bei der Tanz-Weltmeisterschaft vor und Marilyn Manson rockt beziehungsweise schockt am 8. Dezember sein Publikum. Wohl auch nicht wahnsinnig besinnlich wird „Rockin’ Christmas“ mit Andy Lee Lang am 18. Dezember oder die “Krach der Republik“-Tour der Toten Hosen am 22. Dezember ausfallen.

Tierisch wird es hingegen schon am 29. November mit dem Hundeflüsterer Martin Rütter. In seinem neuen Programm „Der tut nix!“ erklärt er, warum Schwanzwedler territorial-aggressive Weicheier sind und was eigentlich genau bei einer Kastration passiert.