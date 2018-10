Bruegel-Jahrhundertschau in Wien: Moderner Blick aufs Theater der Welt

Präsentiert werden nach großen Projektionen zur Einstimmung neben dem KHM-Bestand von allein zwölf Ölbildern u.a. „Der Triumph des Todes“ aus dem Prado in Madrid, „Die Heuernte“ aus dem Palais Lobkowicz in Prag, „Die Anbetung der Könige im Schnee“ aus der Sammlung Oskar Reinhart in Winterthur und das Gemälde „Die Bucht von Neapel“ (1563), das erst nach der kürzlichen Restaurierung eindeutig Bruegel zugeordnet werden konnte.

Um die „materiellen Aspekte des Werks“ zu zeigen, ist „Die Kreuztragung Christi“ von vorne und hinten und ohne Rahmen zu sehen. „Um etwas von dem Wunder zu vermitteln, dass die Gemälde nach so langer Zeit überhaupt noch erhalten sind“, sagt eine der vier Kuratoren, Elke Oberthaler.

In den Kabinetten geht’s um die Details, die Ausschnitte, die Arbeitsmethodik: Untersuchung mit Infrarot, UV und Röntgen offenbaren die mit freiem Auge nicht erfassbare Schichten unter der Oberfläche. Die Unterzeichnungen verraten viel über Materialien, Komposition und Entstehungsprozess:

Wie hat Bruegel die komplexen Inhalte aufgebaut? Welche Figuren und Details hat er nachträglich hinzugefügt oder entfernt? Wie führt sein Pinselstrich den Betrachter durch die Bilder?

Aber auch 450 Jahre nach Breugels Tod geben sie noch Rätsel auf, etwa „Die tolle Grete“ (um 1562) mit ihrem Beutezug. Oder das Geheimnis der angeketteten Affen: 1562 malte Bruegel zwei Meerkatzen auf Eichenholz und setzte dabei die Grundstimmung von Gefangenschaft und stiller Sehnsucht der wehrlosen Tiere meisterhaft um.

Bruegel arbeitete mit einem unglaublichen Sinn fürs Detail. Seine „Wimmelbilder“ gehören zu den großartigsten Werken der Kunstgeschichte. Und in der berühmten „Bauernhochzeit“ ist eine Verordnung Karls V. im Bild festgelegt. Da die Feste der flämischen Bauern oft zu Ausschweifungen und Totschlag führten, verfügte der Kaiser 1546, dass eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Land höchstes 20 Teilnehmer haben dürfe. Bruegel hielt sich auch an diese Weisung: Sein Gemälde zeigt nur 20 Personen.

Die Werkschau in Wien geht auf ein sechsjähriges internationales Forschungsprojekt zu Bruegel zurück, dessen Ergebnisse nun gezeigt werden. Für Kurator Manfred Sellink stehen die Technik, die Arbeitsweise, der kreative Prozess im Mittelpunkt: „Wie Andrei Tarkowski eine eigene Bildsprache im Film entwickelt hat, so ist das 400 Jahre vorher Bruegel in seinen Bildkompositionen gelungen.“