Bruce Springsteen stellt seinen Film "Western Stars" vor

Die Idee zu dem Film entwickelte sich in der Zusammenarbeit mit Regisseur Thom Zimny über einen längeren Zeitraum. „Ich wusste, dass diese Songs, für die ich in andere Charaktere geschlüpft bin, sehr ungewöhnlich sind und ich damit nicht auf Tour gehen werde“, erklärte Springsteen. „Um sie den Leuten trotzdem näher zu bringen, hatten wir die Idee, sie am Dachboden unserer Scheune, der eine kuppelartige Holzstruktur mit wunderbarer Akustik ist, für ein paar Freunde live zu spielen und einen Konzertfilm zu machen. Dann kam die Idee, eine Doku dazu zu machen. Dafür interviewten wir die Musiker, mit denen ich vorher nicht zusammengearbeitet hatte. Aber die sagten nur, was für ein großartiger Typ ich bin, und was für eine große Ehre es ist, mit mir zu arbeiten. Das war’s dann mit dieser Idee. Ich habe deshalb überlegt, wie ich die Leute in das Innenleben dieser Songs hineinziehen kann, und dachte, ich stelle sie einfach vor. Eines Abends vor dem Fernseher habe ich dann meine Gedanken zu den einzelnen Songs aufgeschrieben. So hatten wir einen Text, zu dem wir Bilder finden mussten, was einen richtigen Film aus der Konzert-Doku gemacht hat.“