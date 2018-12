Bruce Springsteen: „Mehr Leben, mehr Rock, mehr Liebe“

Herausragend dabei ist die akustische Version von „Born In The USA“ mit ausgedehntem Slide-Gitarren-Intro und einer A-capella vorgetragenen ersten Strophe. Aber auch Songs wie „Thunder Road“, „Dancing In The Dark“ und „Land Of Hope And Dreams“ klingen in diesen leisen Solo-Interpretationen, die die sozialkritischen Aspekte dieser Klassiker in den Vordergrund heben, viel eindringlicher als in den hoch energetischen Rock-Versionen.

Die Songs „Tougher Than The Rest“ und „Brilliant Disguise“ singt Springsteen mit seiner Frau Patti Scialfa, und er erzählt dazwischen von der Liebe, die die beiden verbindet, seit er sie 1984 als Gitarristin und Background-Sängerin für die „Born In The USA“-Tour in seine Band holte.