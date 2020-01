Bronski & Grünberg: Umverteilungsdebatte als Edgar-Wallace-Krimi

Ein echt tiefer Witz ist in der Regel seicht. Ein Krimi, inszeniert als Boulevardkomödie, kann aber echt Tiefgang haben. Noch dazu in einem Theater, dem das Wasser nicht nur bildlich bis zum Hals steht. Für die freie Edgar-Wallace-Adaption „Die roten Augen von London“ wurde der Saal des Bronski & Grünberg zur Gänze in Blautönen ausgemalt. Hinten, neben der Tribüne, steht in roten Lettern „seicht“, vorne, neben der Bühne, „tief“.