Eine Jahrhundertfigur: Britischer Künstler David Hockney 88-jährig gestorben

Der britische Künstler David Hockney ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Hockney war einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart - mit sonnig-bunten Visionen, denen auch stets etwas Melancholisches innewohnte, reichte sein Einfluss auch über die Kunstwelt hinaus und in den gesamten Zeitgeist hinein. Mit den in den 1960er-Jahren mit seinen in Kalifornien gemalten Pool-Bildern schuf sich Hockney ein Markenzeichen, das ihn 2018 auch zum teuersten lebenden Künstler machte. Die Auktion des Ölgemäldes "Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)" erzielte damals mit 90,3 Millionen US-Dollar (damals 79,88 Mio. Euro) einen Rekord. Indem Hockney auch schwule Liebe thematisierte - das Rekordbild zeigte seinen einstigen Liebhaber Peter Schlesinger - trug er auch früh zur Sichtbarkeit Homosexueller in der Gesellschaft bei.

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Werkschauen des einflussreichen Künstlers ziehen regelmäßig große Besuchermengen an. 2017 kamen fast eine halbe Million Menschen in die Londoner Tate Britain, es war die bis dato meistbesuchte Ausstellung der Tate. Typisch sind die oft leuchtenden Farbtöne, mit denen Hockney gewissermaßen seine eigene Farbsprache erschaffen hat. Meist erkennt man ein Bild von ihm sofort. Er galt als hedonistischer Maler, der gern die schönen Dinge des Lebens zeigt, den Genuss, die Freiheit, die Natur. Naiv waren Hockneys Bilder dennoch nicht, fast immer baute er Doppelbödigkeiten ein. Der von Jugend an rebellische Geist, der mehrfach Adelstitel ablehnte und sich weigerte, ein Porträt der britischen Königin zu malen, experimentierte auch bis zuletzt mit verschiedenen Techologien. So lotete er früh die zeichnerischen Möglichkeiten des iPads aus; 2023 instdallierte er eine "Immersive Experience", also ein 3-D-Arrangement. In Österreich war Hockney zuletzt 2022 präsent - das mittlerweile geschlossene Bank Austria Kunstforum widmete ihm damals eine Schau.