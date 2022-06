Britisch-portugiesische Malerin Paula Rego 87-jährig gestorben

Rego machte die Tyrannei - gegenüber Menschen Generell, insbesondere aber gegenüber Frauen - zum Thema ihrer Arbeit. Die Diktatur in ihrem Heimatland Portugal unter dem Premier António de Oliveira Salazar war einer der Ausgangspunkte dafür - ein anderer war ihr Kampf für das Recht auf Abtreibung, in dem sie - die selbst mehrere Abtreibungen durchführen ließ - oft an vorderster Front stand.

Bildnerisch entwickelte sie dafür eine Sprache, die traditionelle Formen - von Märchenillustrationen oder populären Bildern - mit der Satire-Tradition von Francisco de Goya oder Honoré Daumier kurzschloss und ins Albtraumhafte kippen ließ. In ihrer "Dog Woman" Serie (ab 1994) stellte sie Frauen etwa in der Haltung von Hunden dar; in der Serie "Sieben Todsünden" (ab 2019) überführte sie ihre Horrorwelt, in der auch Kindsmord und Vergewaltigung nicht außen vor bleiben, ins Medium der Puppen-Skulptur.

Rego hinterlässt eine Kunst, die zutiefst an all jenem rührt, das die Gesellschaft lieber nicht hört und sieht, und die Auseinandersetzung einfordert. Möglich wird dies in zahlreichen Institutionen, die Regos Kunst bewahren - etwa die britische Tate Gallery oder die Gulbenkian Foundation in Lissabon.