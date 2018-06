Brendon Urie von Panic! At The Disco: Immer her mit der Angst

Aber auch der Erfolg gibt ihm Selbstvertrauen. Das vorige Album „Death Of A Bachelor“ – das erste, das er ganz alleine aufgenommen hat – war das erste Werk von Panic! At The Disco, das Platz eins der Charts eroberte. Mit ein Grund, warum er jetzt für seine Mutter den Song „Hey Look Ma, I Made It“ geschrieben hat.

„Ich bin in Las Vegas in einer Mormonen-Familie aufgewachsen“, erzählt Urie. „Da ist es Brauch, dass man eine gute Ausbildung macht, dann ein Jahr auf Mission für die Kirche geht, sich danach einen Job sucht und eine Familie gründet. Das wünschte sich meine Mum auch für mich. Als ich ihr eröffnete, dass ich eigentlich ein Atheist bin und in der Band spielen will, brach für sie zuerst einmal eine Welt zusammen. Sie dachte, ich werde ewig ein hungernder, mit dem Leben kämpfender Musiker sein. Aber nach drei Wochen kam sie zu mir und sagte: ,Du bist mein Sohn und ich liebe dich. Was immer du tun willst, ich werde dich unterstützen.“

Auch wenn Urie es nie aufgeben will, Gefühle wie diese in eigene Songs zu packen („Das macht mir Gänsehaut“), ist er schon in Gesprächen für das nächste Musical. Und wie steht es mit Film-Rollen? „Oh ja, das ist natürlich auch ein großer Traum. Und es macht mir Angst – also her damit!“