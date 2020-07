Breitwieser: Von Manhattan auf den Mönchsberg

Im New Yorker MoMA ist Breitwieser Teil einer komplexen Organisation, in der sich die Kuratoren ständig mit Komitees, in denen vorrangig reiche Mäzene des Museums sitzen, abstimmen müssen. Dass Breitwieser mit ihrem dezidiert politischen Ansatz keine bequeme Kost servieren würde, war den Verantwortlichen wohl bewusst: Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit kaufte sie für das Museum ein Video des Künstlers David Wojnarowicz, das zuvor aus Angst vor einem Blasphemie-Skandal aus der Washingtoner National Portrait Gallery abgehängt worden war. Einer Künstlerinnengruppe ermöglichte sie die öffentliche Verlesung von Verhörprotokollen aus Guantanamo im Atrium des Museums, wofür sie den von Yoko Ono gestifteten "Courage Award for the Arts" erhielt. Unter ihrer Ägide gingen zudem Werkblöcke des Filmers Harun Farocki oder der österreichischen Künstlerin Dorit Margreiter an das MoMA.

"Natürlich ist es schwieriger, für so etwas Geld zu bekommen als für ein hübsches Gemälde", sagte Breitwieser bei einem KURIER-Gespräch vergangenen Sommer. Sie versicherte dabei aber, auch in den traditionell konservativen Reihen der Mäzene viele Unterstützer zu haben.

Im November realisiert die Kuratorin mit der Künstlerin Martha Rosler ihr bisher ambitioniertestes Projekt im MoMA: Den "Meta-Monumental Garage Sale", einen Flohmarkt, den sie 1999 auch schon in der Wiener Generali Foundation stattfinden ließ. Aus Breitwiesers Perspektive wird es wohl der Schlussverkauf sein.