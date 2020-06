Bregenz: Festspiele erstmals in Frauenhand

Erste Gratulationen kamen u. a. vom Bregenzer Hausorchester, den Wiener Symphonikern: Sobotka habe in Graz "Großartiges geleistet" und werde die Festspiele "in eine neue Ära führen", teilte die Orchesterleitung mit. Sobotka, die zuvor u. a. an der Oper Leipzig und der Wiener Staatsoper tätig gewesen ist, habe in den vergangenen Jahren "auch als kompetente Managerin Profil gezeigt", sagte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.