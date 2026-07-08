Feuerwehr schützt Atelier von Bildhauer Tony Cragg vor Flammen

In einem stundenlangen Großeinsatz haben Feuerwehrleute einen Brand am Atelier des bekannten Bildhauers Tony Cragg in der deutschen Stadt Wuppertal gelöscht. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass Flammen die Kunstwerke des 77-Jährigen zerstören, wie die Feuerwehr mitteilte.

An der Halle, in der der international renommierte Künstler ein Atelier betreibt, war in der Nacht zu Mittwoch ein Container in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Fassade über. Auf der Suche nach Glutnestern seien auch Teile des Hallendachs abgenommen worden, erklärte die mit rund 100 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.