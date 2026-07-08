Feuerwehr schützt Atelier von Bildhauer Tony Cragg vor Flammen
In einem stundenlangen Großeinsatz haben Feuerwehrleute einen Brand am Atelier des bekannten Bildhauers Tony Cragg in der deutschen Stadt Wuppertal gelöscht. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass Flammen die Kunstwerke des 77-Jährigen zerstören, wie die Feuerwehr mitteilte.
An der Halle, in der der international renommierte Künstler ein Atelier betreibt, war in der Nacht zu Mittwoch ein Container in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Fassade über. Auf der Suche nach Glutnestern seien auch Teile des Hallendachs abgenommen worden, erklärte die mit rund 100 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.
Es sei eine „aufregende Nacht“ gewesen, teilte Tony Cragg auf Nachfrage mit. Aktuell gebe es Bauarbeiten am Dach, so dass ein Baustellenunfall wahrscheinlich sei. Das Gebäude sei äußerlich beschädigt, aber sonst gebe es keinen großen Schaden, so der Künstler. „Gott sei Dank haben die Nachbarn die Feuerwehr kontaktiert und die haben sehr schnell gehandelt“, so Cragg.
Cragg lebt seit 1977 in Wuppertal und gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer der Gegenwart. Auch in Österreich ist er stark präsent - so wird er durch die Salzburger Galerie Thaddaeus Ropac vertreten, 2008 wurde seine Großskulptur „Caldera“ am Makartplatz in der Mozartstadt aufgestellt. Die Albertina widmete ihm zuletzt 2022 eine Ausstellung, im Salzburger Domquartier waren seine Werke 2025 in den barocken Räumen zu sehen.
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