Braindrain nach dem „Anschluss“ 1938: Der Exodus der Freudianer

Nicht so genau Bescheid weiß man allerdings über die Vorgeschichte. Immer wieder werden die Ereignisse nach dem „Anschluss“ Österreichs ans Deutsche Reich am 13. März 1938 verantwortlich gemacht. Am 15. März – an jenem Tag brüllte Hitler auf dem Heldenplatz – wollte die SA in der Berggasse Kunst beschlagnahmen, eine Woche später die Gestapo Freud zum Verhör abholen. Mit Verweis auf die Gebrechlichkeit des Vaters ließ sich Anna verhören. Und so sei, liest man mitunter, „schon Anfang April“ die Flucht festgestanden.

Aber das stimmt nicht. Denn Freud hatte die Entwicklung in Deutschland seit der Machtübergabe an Hitler im Jänner 1933 genau beobachtet. Bei der Bücherverbrennung im Mai jenes Jahres waren auch seine Schriften der Flamme übergeben worden, die dortigen Psychoanalytiker mussten das Land verlassen. Freud hielt fest, „dass Judenverfolgung und Einschränkung der geistigen Freiheit die einzigen Punkte des Hitler-Programms sind, die sich durchführen lassen. Alles Übrige ist ja Phrase und Utopie.“ Dass es im austrofaschistischen Österreich so weit kommen könnte, bezweifelte er. Und blieb. Aber am 12. März marschierten die deutschen Truppen ein.