BR-Symphonieorchester in Salzburg: Harte Akzente, einfühlsamer Klagegesang

Es heißt, dass das vom Komponisten geforderte Tempo des letzten Satzes jedes Ensemble an seine spielbaren Grenzen zu bringen vermag. Nicht jedoch das Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks, denn dessen Musiker konnten unter Yannick Nézet-Séguin, obwohl dieser insgesamt noch schnellere Tempi anschlug, das Finale von Ludwig van Beethovens 2. Symphonie hochvirtuos und flinkfingrig musizieren.

Zudem wählte der kanadische Dirigent, seit 2012 Chef des Philadelphia Orchestra und seit 2018 Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York, bei diesem Stück harte, ja schroffe Akzente, die er mit extremen, stets befeuernden Gesten erzeugte. Und so erklang das Werk, das immer etwas im Schatten der großen Symphonien stand, im Großen Festspielhaus bei den Salzburger Festspielen zu kontrastreich.

Dem Kopfsatz wie auch dem geistreichen, schnellen Scherzo hätte etwas mehr sensibler Feinschliff gutgetan, und dem kantablen Larghetto, das der weitausschwingende Ruhepol des Werkes ist, fehlte es etwas die Seele!