Boyband-Alarm bei den American Music Awards

Dieses Kunststück hätte Iggy Azalea wiederholen können, die mit fünf Nennungen die Liste der Nominierungen anführte. Doch es wurden letztlich nur zwei Preise für die 24 Jahre alte Australierin, als bester Hip-Hop-Künstler und für das beste Hip-Hop-Album ("The New Clasic").

Noch ein Preis ging nach Australien, und zwar für die besten Nachwuchskünstler. Den bekam 5 Seconds of Summer ("She Looks So Perfect"). One Direction bekam noch zwei weitere Preise - die als beste Rock/Popband und für das beste Rock/Popalbum ("Midnight Memories"). Die beiden gleichen Preise hatten sie bereits im vergangenen Jahr gewonnen, damals für das Album "Take Me Home".

Bester Künstler wurde Sam Smith und beste Künstlerin Katy Perry, die noch zwei weitere American Music Awards gewann, darunter den für die "Single des Jahres" für "Dark Horse". Beyonce gewann zwei Preise, für das beste Soulalbum ("Beyonce") und als beste Soulsängerin. Den Preis bekam bei den Männern John Legend. Pharrell Williams, dank seines Sommerhits "Happy" viermal nominiert, ging gänzlich leer aus.

Die American Music Awards gibt es seit 1973 und sie sind eine Gegenveranstaltung des Senders ABC zu den Grammys. Während eine Jury aus Experten entscheidet, wer die kleinen Grammophone bekommt, sind es bei den "AMAs" Umfragen und Verkaufszahlen. Entsprechend wurde auch die Filmmusik von "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" Soundtrack des Jahres. Der Film mit dem Originaltitel "Frozen" war ein enormer Erfolg im vergangenen Jahr und derzeit sieht man in den USA an jeder Ecke Spielzeug, Kleidung oder Alltagsgegenstände wie Küchenrollenhalter, die auf dem Trickfilm basieren.