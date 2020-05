Box Office: Hollywood steckt in der Krise

Die Kinokassen klingeln. Also alles Eitel Wonne? Von wegen. Die Produktionskosten sind gigantisch, der Erfolg muss vorprogrammiert sein, Risiko wird gescheut. "Fluch der Karibik 4" kostete 250 Mio. Dollar und spielte 240 Mio. Dollar in den USA ein. Wirtschaftlich wäre das nicht - zum Glück gibt's Merchandising, Johnny Depp und Kinos außerhalb den USA.



Doch entscheidend für das langfristige Überleben des Systems Hollywood ist, dass man Ideenschmiede bleibt und weiter Millionen von Menschen im Dunkel des Kinosaals verzaubern kann. Denn bei den Filmkritikern fallen diese Fortsetzungen zumeist in Ungnade. Schon 2008 hatte ein Streik der Drehbuchautoren die Arbeit für Monate blockiert, die Auswirkungen sieht man am Kinoprogramm noch heute: Sequels, Prequels und Remakes dominieren das Programm der großen Kinotempel.



Einen Mangel an Ideen orten die, die es wissen müssen. "Wir haben eine Story-Krise", sagte Cameron schon im Jänner. Und Paul Schrader (" Taxi Driver") griff in einem KURIER.at-Interview die Kritik Camerons auf: "Die Technologie schiebt den Film beiseite. Film ist die Kunstform des 20. Jahrhunderts, aber nicht die des 21. Jahrhunderts." Und meinte lapidar: " Hollywood bricht zusammen" (siehe Interview im Hintergrund).



Der Kampf gegen illegale Online-Portale, die aktuelle Blockbuster für Internetnutzer bereitstellen, ist da nur eine weitere Front. Erst im Juni konnten in Deutschland mehrere Millionen Euro nach der kino.to-Razzia beschlagnahmt werden. Ein Etappensieg für die Filmindustrie, mehr nicht.