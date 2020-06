Bond-Buch: Anekdoten eines Superhelden

Moore erzählt vom banalen Rezept – Glamour, Girls, Gadgets, Waffen, Autos. Er erinnert an "in Radnaben einziehbare Messer zum Reifenaufschlitzen", "hinter Rückleuchten verborgene Ölspritzdüsen" und "Handyprogramme, mit dem man ganze Porträtbilder zusammensetzen konnte. Ich frage mich, ob dieser Dienst im Tarif enthalten war oder extra bezahlt werden musste." Solche Zwischensätze deuten auf Zweierlei hin: Bond war in all den Jahren unterhaltsam, aber nie intellektuell. Und dass bei der unkreativen Übersetzung des Buches einige der trockenen Schmähs des Briten etwas geschüttelt und gerührt worden sind.

Aber Moore liefert unterhaltsame Anekdoten und darum geht es – wie er fünf Aufnahmen lang in den Canale Grande "plumpste". Oder in einen Kanal in Bangkok, wo "ich krampfhaft die Lippen zusammenpresste". Er spricht über exotische Filmschauplätze, die im Studio nachgebaut wurden, und dass sich Connery 1971 endgültig "von 007 distanzieren wollte. Ich hingegen war einfach froh über diesen Job." Also dachte er über die Rollen-Interpretation nach: "Ich würde das Töten nicht genüsslich, sondern professionell, schnell und gründlich erledigen." Die Produzenten Harry Saltzman und Albert R. "Cubby" Broccoli dachten banaler: "Sie sagten, ich sei ‚zu fett" und meine Haare seien ‚zu lang". Ich versprach, zum Friseur zu gehen und abzunehmen."