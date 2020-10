Bon Jovi: Von Powerhymnen zu sozialen Beobachtungen

„Diesen Song habe ich an einem Wochenende geschrieben. Vor dem Schlafengehen sah ich in den News, dass es eine Schießerei in El Paso gegeben hatte“, erzählte er der Onlineplattform Ultimate Classic Rock. „Schon das hat mich tief betroffen gemacht. Am nächsten Morgen kam in den News die Meldung von einer Schießerei in Dayton in Ohio. Ich dachte: ,Nein, das ist falsch, das war in El Paso!‘ Dann kam ich drauf, dass es eine zweite Schießerei gegeben hatte, während ich geschlafen hatte. Sie brachten die Story zwischen der Werbung und dem Sport, und es bewegte mich so sehr, dass wir bezüglich solcher Meldungen derart abstumpfen, dass ich diesen Song schrieb.“