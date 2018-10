"Bohemian Rhapsody": Bilder bleiben, Emotionen verblassen

Der Film schwenkt auf die Ankunft von Queen im Backstagebereich um. Die Gitarre von Brian May, die er mit seinem Vater gebaut hat, wird zur Bühne gebracht. 1984, nach einem Interview im Tonstudio in München, hat Brian mich dieses kostbare Einzelstück spielen lassen.

Auf der Leinwand läuft derweil Rami Malek, der in " Bohemian Rhapsody“ die Rolle von Mercury übernommen hat, auf den Vorhang zur „ Live Aid“-Bühne zu. Er dreht sich um – und irgendetwas in mir sträubt sich: Es fühlt sich falsch an, jetzt nicht Freddies Gesicht zu sehen. Dazu habe ich zu viele Erinnerungen an ihn. Ich durfte ihn interviewen, habe ihn dutzende Male auf der Bühne gesehen, bei Aftershow-Partys erlebt, konnte Queen als Journalistin in der letzten Karriere-Phase begleiten. Will ich mir diese auch heute noch so lebhaften Erinnerungen an meine Realität von den Visionen eines Hollywood-Dramas überlagern lassen?