Bad-Taste-Party im Museum

Ein Blick in das Werkbund-Archiv ist nur für Menschen mit Geschmacksnerven aus Stahl zu empfehlen, oder für Zeitgenossen mit schrägem Humor. Wer eines von beiden besitzt, ist in der Ausstellung „Böse Dinge“ im Hofmobiliendepot Wien goldrichtig (ab 19. Februar). Da ist zum Beispiel dieses eine makabre Souvenir aus Afghanistan: ein Teppich mit dem von rechts nach links zu lesenden Schriftzug „2001/11/September“. Auf dem gewebten Bild sind die beiden Linienmaschinen beim Einschlag in die Twin Towers zu sehen, mit Flammen übrigens und historisch außerdem falsch, weil sie gleichzeitig eintreffen.