Indigene Künstlerin Bobbi Lockyer: "Wir wollen nicht unter einem Baum gebären"

Bobbi Lockyer sticht ins Auge: Zum Interview kommt sie mit pinken Haaren und in bunter Kleidung. Farbe ist ihr Markenzeichen, auch das ihrer Kunst. Die indigene Fotografin, Malerin und Designerin aus Australien ist Teil des diesjährigen Fotofestivals La Gacilly-Baden. Ihr erster Eindruck von Österreich? „Ich liebe es. Es ist so farbenfroh.“

KURIER: Sie beschreiben sich selbst als Meerjungfrauen-Königin mit pinken Haaren. Was hat das mit Ihrer Kunst zu tun?

Bobbi Lockyer: Ich liebe Farben und muss sie in alles einbringen, was ich erschaffe – in meiner Fotografie, Malerei, Mode. Außerdem beschäftigt sich ein Teil meiner Arbeiten mit uns als Küstenvolk. Es geht um die Verbindung zum Ozean und die Verantwortung, mit dem Meer und seinen Lebewesen achtsam umzugehen.