"Bob Marley: One Love": „Get up, stand up" - Bob Marley stirbt niemals

Übergroße Fußstapfen

Der britische Schauspieler Kingsley Ben-Adir tritt mit viel Selbstbewusstsein in die übergroßen Fußstapfen Bob Marleys. Der aus Trinidad und Tobago stammende Mime ist bekannt für Rollen, in denen er sich kritisch mit Kolonialismus und Rassismus auseinandersetzt, etwa als Civil-Rights-Aktivist Malcolm X in „One Night in Miami“. Ben-Adir gelingt es tatsächlich, Marley, den Menschen, lebendig zu machen. Er macht Musik, spielt Fußball, streitet, liebt und leidet fast so wie Marley. Fazit des Films: Ein Bob Marley stirbt nie, auch wenn er längst tot ist.

INFO: USA 2024. 105 Min. Von Reinaldo Marcus Green. Mit Kingsley Ben-Adir.