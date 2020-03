Bob Geldof: "Wir sind zurück in der Primitivität"

Wer ist Bobby Boomtown?

Das ist der, der sich nichts pfeift. Solo-Bob ist der Verinnerlichte, der auf der Bühne Spaß hat. Bobby Boomtown ist der, der alles sagen und tun kann, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Ich habe das auch erst da verstanden. Um zu schauen, ob wir für das Festival zusammenkommen, haben wir uns in meinem Wohnzimmer zusammen gesetzt und die alten Songs gespielt. Denn ich habe „Looking After Number One“ in Dublin geschrieben, als ich beim Arbeitsamt in der Schlange stand. Ich habe „Rat Trap“ geschrieben, als ich auf einem Schlachthof gearbeitet habe. Aber als ich sie wieder gesungen habe, habe ich sie für all die Kids gesungen, die heute in schauerlichen Jobs arbeiten, oder gar keine haben. Und ich habe „I Don’t Like Mondays“ nicht für den Amoklauf von Brenda Spencer von 1979 gesungen sondern für den der vergangenen Woche. Das war relevant und deshalb unglaublich aufregend und befreiend. Also schrieb ich den Song „Boomtown Rats“, wo ich sage, dass ich dahin zurückgehe. Der Rest des Albums kam dann wie von alleine. Und der Grund für all das war, dass die Welt wieder zusammen gebrochen war.