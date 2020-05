Blick zurück auf 28 Jahre Intim-Beziehung

Stopp! Denn der Typ steht ja auf der Bühne. Und eigentlich ist es genau diese Anti-Star-Aura, die Grönemeyer ausmacht: Das Bäuchlein, das er hinter einem schwarzen Sakko versteckt. Die biedere, sich zurückziehende Frisur über den bauschigen Wangen. Das linkische Zappeln, wenn er "tanzt". Grönemeyer weiß, wie das wirken muss. Und nimmt sich mit koketten Hüftschwüngen und ironischen Bemerkungen selbst auf die Schaufel, zelebriert sich und seine Authentizität. In den Songs noch weit mehr als in der Bühnenpräsenz. Das wird sogar beim Spezial-Programm im Konzerthaus deutlich. Grönemeyer gräbt vergessene Zuckerln wie das bluesige "Komet" aus, streut "Diamant" ein, weil das "so schön doof" ist. Und klingt mit all dem nach wie vor so ambitioniert, als wären er und seine Band hungrige Newcomer.

Natürlich hat er auch ein paar sehr bekannte Songs parat: "Deine Liebe klebt", "Ich hab dich lieb", das er ohnehin nur in Österreich spielt, und "Kinder an die Macht". "Die Welt gehört in Kinderhände" brüllen die Fans genauso leidenschaftlich wie Grönemeyer. Der bedankt sich mit unzähligen Zugaben, setzt ganz bewusst "Heimat" an den Schluss. Und die Wiener stellen einmal mehr fest: " Herbert is’ leiwand!"

KURIER-Wertung: **** von *****