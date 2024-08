Blanchett kritisiert Gagen für "Herr der Ringe"-Filme

Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett ist eigenen Angaben zufolge für ihre Rolle in der "Der Herr der Ringe"-Trilogie schlecht bezahlt worden. Die 55-Jährige, die in den Fantasyfilmen als Elbin Galadriel zu sehen ist, sprach in der Sendung "Watch What Happens Live" über Gagen und übte mit Ironie Kritik an ihrer Branche.

Moderator Andy Cohen fragte die Oscar-Preisträgerin, für welchen Film sie den größten Scheck erhalten habe und tippte dann auf "Herr der Ringe". "Machst du Witze?", erwiderte Blanchett daraufhin. "Ich habe im Grunde kostenlos Sandwiches bekommen." Auch ihre Elfenohren habe sie behalten dürfen.