Black Eyed Peas im KURIER-Gespräch: Große Liebe – immer wieder

Zulu X ist ein Hip-Hop-Star aus der Bronx, der eine Brille besitzt, die ihn jede Lüge durchschauen lässt. Während er mit seiner Rap-Band auf Tour in Los Angeles ist, bricht dort eine Epidemie aus: Eine von Aliens ausgegebene Droge verwandelt die Leute reihenweise in Zombies. Am Ende bringt Zulus Hip-Hop-Crew die verfeindeten L.A.-Gangs Bloods und Crips zusammen, um gemeinsam gegen die Aliens zu kämpfen.

Das ist die Story zum Black Eyed Peas Comic-Buch „Masters Of The Sun“. Im Interview mit dem KURIER erzählen Apl.de.ap und Taboo (Will.i.am lag krank im Bett), wie die Comic-Story ihr Comeback-Album „Masters Of The Sun – Vol. 1“, ihre Rückkehr zum Hip-Hop und die neuerdings wieder sozial-kritischen Texte inspiriert hat. Nur Fragen zum Abgang von Sängerin Fergie sind verboten. Der ist laut Management ein „zu sensibles Thema“.