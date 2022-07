Bis zu 5000 Dollar für Springsteen-Tickets - US-Fans empört

Das Ganze soll, so beharrt Ticketmaster laut Variety, den treuesten Fans eigentlich nützen: Die hohen Preise sind Teil einer dynamischen Preisgestaltung, die garantieren soll, dass die Fans Tickets offiziell ohne die Unsicherheiten des Schwarzmarkts erstehen können. Ähnlich wie bei Flugtickets werden die Preise so angelegt, dass jene, die bereit sind, mehr zu zahlen, um sicher ein Ticket zu bekommen, dieses auch kaufen können. Man will diese Tickets für Weiterverkäufer uninteressant machen. Dass die Preise derart exorbitant hochschnellen, liege an der Nachfrage.

Bei den Fans kam das nicht so gut an.

Springsteen oder sein Management äußerten sich vorerst nicht. Springsteen-Gitarrist Stave Van Zandt wollte mit dem allen jedenfalls nichts zu tun haben: