Birdy: Für vier Songs ein letztes Mal unendlich traurig

Die Wurzeln liegen bei Birdy, die mit 15 ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb, in der Klassik. Sie begann mit sieben Jahren Klavier zu lernen – allerdings nicht von der Mutter: „Sie hat mir anfangs ein paar Sachen gezeigt, aber sie mag das Unterrichten nicht so gerne. Erst als ich begann, eigene Klavierstücke zu schreiben und später auch dazu zu singen, war meine Mum immer diejenige, der ich sie zuerst vorspielen wollte. Denn sie war so gut darin, zu erkennen, wo ich noch was in meiner Performance verbessern konnte.“

Mit den Auftritten hatte Birdy, die diesen Spitznamen von den Eltern bekam, weil sie immer wie ein Vögelchen singend durch Haus ging, anfangs Probleme. „Das erste Mal öffentlich gesungen habe ich, als ich für eine Theateraufführung in der Schule einen Song geschrieben hatte. Damals war es mir schrecklich peinlich, auf der Bühne zu stehen.“

Mittlerweile hat Birdy für drei Alben 34 Platinauszeichnungen. Obwohl sie längst eine eigene Wohnung in London hat, lagern die Awards noch immer im Elternhaus in Lymington.