Birdy fand einsam und zweifelnd zum eigenen Sound

Nicht nur wegen dieser Entstehungsgeschichte ist Einsamkeit das Hauptthema des Albums. Für Birdy ist das nämlich nicht unbedingt etwas Schlimmes: „Ich bin sehr introvertiert und daher gerne alleine. Der Song ,Loneliness´ ist deshalb ein Liebeslied an die Einsamkeit. Und in ,Deepest Lonely´ beschreibe ich diese Stunden um vier Uhr früh, in denen ich oft noch wach bin und so gut Songs schreiben kann, weil alles so still ist.“

In so einer Situation hat Birdy auch das Vogelgezwitscher aufgenommen, das nach dem Song „Voyager“ zu hören ist. „Das hat nichts mit meinem Spitznamen Birdy zu tun, den ich als Kind von meiner Mutter bekommen habe. Aber ich liebe die Natur und habe dieses Vogelgezwitscher am Neujahrstag 2020 aufgenommen, als die Sonne aufging. Ich wollte die ersten Sounds des neuen Jahres einfangen.“