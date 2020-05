Biografie: Wolferl, der Überlebenskünstler

Zurück zum Buch. Am Anfang war ... die Geburt. Kein Detail über Kindheit, Karriere oder Kiffen bleibt dem eingefleischten Ambros-Fan verborgen. Offen spricht der 59-Jährige über die Zeugung seiner Zwillinge Rosalie und Sebastian (1 Jahr) - zeigen will er sie nicht. Die In-vitro-Fertilisation hat nicht auf Anhieb geklappt, so Ambros: "Im Hietzinger Spital hat mir dann der Arzt den Saft rausgezogen. Während ich noch im Tiefschlaf der Anästhesie gelegen bin, fuhr die Anne (seine Lebensgefährtin) mit der Pipette zwischen den Beinen ins Goldene Kreuz, wo das Sperma in die bereits entnommen Eier eingepflanzt wurde. Romantisch war es nicht, aber es ging nur so."



Das beherrschende Thema des Buchs ist aber der Tod, dem Wolfgang Ambros 12 Mal entronnen ist. Als Kleinkind wäre er beinahe in einer Regentonne ertrunken, er überlebte den Tollkirschen-Rausch, den illegalen sowieso. Er ist mit dem Motorboot in einen Felsen gekracht und hat sich mit dem Auto überschlagen. Fast wäre er beim Entflammen von altem Laub verbrannt (nein, es war kein Grill-Unfall wie das Gros der Medien mit Häme berichtete) und als der Sensenmann mit Krebs im Gepäck anklopfte, ließ er ihn zwar kurz rein, warf ihn aber erfolgreich wieder hinaus. Mit einer qualvollen Chemo-Therapie hat der Sänger Prostata-Krebs besiegt - oder wie er es sagt "die Bestie erwürgt".

Nachsatz: "Eine nicht unerwünschte Nebenwirkung der Bestrahlung war, dass ich meine Schamhaare verloren habe. Sonst ist alles wieder hoch erfreut, da unten. Nur meine Bikini-Zone ist glatt." God shave the Queen.



Wolfgang Ambros - die Biografie, aufgezeichnet von Thomas Köpf und Andrea Fehringer, Verlag Ueberreuter, 29,95 Euro