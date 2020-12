Billie Eilish sagt ihre Welt-Tournee nun ganz ab

Pop-Superstar Billie Eilish (18) hat ihre im März wegen der Corona-Pandemie verschobene Welttournee endgültig gecancelt. Derzeit sei wirklich nichts möglich, teilte Eilish am Freitag ihren Fans via Twitter mit. Sie wolle lieber die Ausgaben für die Konzertkarten zurückerstatten. „Ich liebe euch so sehr. Bleibt sicher, trinkt viel Wasser und tragt eine Maske“, schrieb die Sängerin.

Ihre sechsmonatige „Where Do We Go?“-Welttournee hatte Eilish im Herbst 2019 angekündigt. Kurz nach dem Start in den USA im März musste die fünffache Grammy-Gewinnerin die Tour wegen der Corona-Krise abbrechen.