Billie Eilish: Beim zweiten Album viel selbstsicherer

„Es steckt so viel Selbstreflexion in diesem Album“, sagt Billie Eilish über ihr am Freitag erscheinendes Werk „Happier Than Ever“. „Es ist aber nicht nur Selbstreflexion, sondern auch Reflexion über Dinge, die ich erlebt oder beobachtet habe.“

16 Songs liefert die 19-Jährige, die 2019 mit ihrem Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ zum berühmtesten und gefragtesten Pop-Star der Welt wurde, mit diesem zweiten Album. Wie schon beim Debüt hat Eilish Musik und Texte zusammen mit ihrem Bruder Finneas geschrieben und aufgenommen. Nach dem phänomenalen Erfolg allerdings nicht mehr in seinem winzigen Zimmer im Elternhaus der beiden, sondern im Heimstudio in seiner neuen Villa in Los Angeles.