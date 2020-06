Bill Bailey: Mit zwei Klicks zur Popkultur

Wir finden auf der ganzen Welt unser Publikum." Für einen Musiker wäre ein Satz wie dieser wohl selbstverständlich. Aus dem Mund eines britischen Comedians wie Bill Bailey ist so eine selbstbewusste Ansage aber doch gewöhnungsbedürftig.

Was ist mit lokalen Eigenheiten – von Jörg Haider bis Wiener Schnitzel? Was ist mit dem typisch österreichischen Humor? "Die gibt es natürlich", sagt der britische Stand-up-Comedian, der mit seinem Programm "Qualmpeddler" am Montag im Wiener Gartenbaukino zu sehen sein wird, im Interview mit dem KURIER. "Aber wir leben in Zeiten von YouTube. Das heißt, wir sind immer nur zwei Klicks von denselben Serien, denselben Filmen, derselben Popkultur entfernt."

Reality Stars und Castingshows gebe es eben überall. Diese Erscheinungen und Auswüchse der modernen Medienkultur sind es dann auch, auf die der 50-Jährige in seinem Programm eingeht.

Qualmpeddler bedeutet übersetzt so viel wie "Sorgenhausierer". "Ein Peddler zog im Mittelalter von Haus zu Haus und erzählte für Geld Geschichten oder sang kleine Ständchen." Und das, so Bailey, beschreibe ja nach wie vor die Essenz von Stand-up-Comedy.

Verständigungsprobleme hätte Bailey bei seinen Gastspielen im Ausland dabei noch nie festgestellt. Im Gegenteil: "Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr die Menschen nicht nur die Sprache, sondern auch den britischen Witz dahinter verstehen."