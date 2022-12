Bildhauerin Veronica Ryan gewinnt britischen Turner-Preis

Mit 66 Jahren ist Ryan die bislang älteste Künstlerin, die den renommierten, einst vom Künstler Joseph Mallord William Turner gestifteten Preis erhält. Bils 2016 gab es eine Altersgrenze von 50 Jahren, lange war der Preis für die aufsehenerregenden, skandalträchtigen Aktionen der "Young British Artists" berühmt. Nun bietet er eher ein Forum für die Auseinandersetzung mit der Diversität der britischen Gesellschaft.

Ryan, die noch im Vorjahr von der Queen den "Order of the British Empire", eine der höchsten Auszeichnungen Großbritanniens, verliehen bekommen hatte, arbeitet in verschiedenen Medien und spielt damit auf Traditionen, die Traumata der karibischen Sklaven und die Verflechtungen der Region mit dem britischen Empire an. Vergangenes Jahr wurden etwa drei große skulpturale Nachbildungen karibischer Früchte im Londoner Stadtteil Hackney aufgestellt, deren Symbolik an die Verbreitung karibischer Kultur (und die damit einhergehenden Vorurteile) erinnern sollten. Es war die erste permanente Skulptur einer schwarzen Künstlerin, die im öffentlichen Raum Londons aufgestellt wurde.