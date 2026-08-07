Bilderbuch verschieben Album-Release und veröffentlichen neue Single

Bilderbuch haben am Freitag ihren neuen Song „Zahlen als Beweis“ herausgebracht. Dabei handelt es sich nach „Irgendwo“ und „Push Reality“ bereits um die dritte Vorab-Single zum neunten Studioalbum „∞+1“. Dieses wird allerdings nicht - wie ursprünglich angekündigt - am 18. September erscheinen, sondern erst am 9. Oktober, teilte die Band am Freitag mit.