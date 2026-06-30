Bilderbuch holen Uche Yara als neue Live-Leadgitarristin an Bord

Bilderbuch bauen ihre Live-Besetzung um und holen die heimische Sängerin und Multiinstrumentalistin Uche Yara fix an Bord. Die gefeierte Newcomerin, Jahrgang 2005, wird nach dem Ausstieg von Leadgitarrist Michael Krammer im Frühjahr ab sofort dessen Part bei Live-Shows übernehmen, teilte die Band am Dienstagabend auf ihren Social-Media-Kanälen mit.

Die Oberösterreicherin, die im September ihr erstes Soloalbum veröffentlichen wird, war bei einigen Konzerten der „Gelb ist das Feld“-Tour 2022 bereits Vorgruppe von Bilderbuch. Wenig später spielte sie mit der Band gemeinsam gleich zwei Mal im Ernst-Happel-Stadion - einmal vor dem Auftritt der Rolling Stones, das andere Mal im Rahmen eines Solidaritätskonzertabends für die Ukraine. Künftig übernimmt die Künstlerin eine zentrale Rolle auf der Bühne bei Bilderbuch.