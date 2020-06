Bilder aus dem Jahre Schnee

Seine beiden Leidenschaften verband Kruckenhauser mit Aufnahmen von verschneiten Hängen und wedelnden Skifahrern. Zeit dafür fand er neben seiner Arbeit als Heim- und Kursleiter des Bundesschiheims St. Christoph am Arlberg. Schwarzweiß-Aufnahmen, die es gekonnt verstanden die Dynamik dieses schönen Sports einzufangen.

1952 begleitete der passionierte Fotograf die Entstehung eines Modelldorfs in Vorarlberg von den ersten Plänen bis zum Einzug der Bewohner. In den Fotografien der gemeinsam zupackenden Arbeiter und der lachenden Kinder, die schließlich in die weißverputzten Häuser hinterm Jägerzaun einziehen, verbildlicht Kruckenhauser das Ideal der Wiederaufbaujahre und publizierte sie in dem Band "Ein Dorf wird". Eine elegante Bilderzählung, die 2004 auch Martin Parr und Gerry Badger bei der Arbeit an ihrer Geschichte des Fotobuchs überzeugte und als einzige österreichische Publikation wurde in den ersten Band des Standardwerks aufnahmen.

Nun sind die Bilder in der Leica Galerie in der Walfischgasse zu sehen. Die Ausstellung "Parallelschwung" geht noch bis zum 26. April.