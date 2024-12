Bildband: 200 Jahre National Gallery

Über zwei Jahrhunderte verzeichnete die Galerie - vor 200 Jahren gegründet und 1838 an ihren heutigen Sitz gezogen - mehr als 300 Millionen Besucherinnen und Besucher. Lucian Freud habe einmal gesagt: "Ich gehe in die National Gallery, als würde ich zum Arzt gehen", schreiben die Herausgeberinnen Anh Nguyen und Rebecca Marks im Vorwort. Von Anfang an habe das Haus darauf abgezielt, "Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu inspirieren". In einer Einleitung erörtert Christine Riding, Direktorin für Sammlungen und Forschung der Galerie, die Entwicklung des Bildersammelns in Großbritannien, die zur Gründung der National Gallery führte.