Bibliothek der Zukunft: Datenspeicher statt Buchregal

Es gebe "überhaupt nichts Magisches an Büchern", lässt Ray Bradbury im Roman "Fahrenheit 451" jenen alten Wissenschaftler sagen, der auf die Bewahrung des Buchwissens hofft. Die Magie liege vielmehr darin, was Bücher sagen, wie sie für uns das Universum zusammensetzen. Was also ist das Wichtige an einem Buch? Ist es der Papiergegenstand? Oder der Inhalt? Nein, das sind keine sinnlosen philosophischen Überlegungen. Sondern das ist exakt jene Frage, die sich die Nationalbibliothek nun stellen muss: Muss man Papierbücher sammeln? Oder sollen in Zukunft stattdessen die digitalen Versionen, die eBooks, archiviert werden?

Für viele ist letzteres unvorstellbar. Eine Bibliothek ohne Bücher? Obwohl die Entwicklung in diese Richtung geht: In den USA erscheint schon jetzt vieles an Literatur ausschließlich elektronisch. Der emotionale Widerstand ist dennoch groß: Lesen ist für viele Menschen auch im Internetzeitalter immer noch das Blättern in Büchern.

Die Direktorin der Nationalbibliothek, Johanna Rachinger, hat in einer "Vision 2025 angeregt, über eine Novelle des Mediengesetzes nachzudenken. In der sollte stehen, dass bei identem Inhalt verpflichtend die elektronische Version gesammelt werden soll. Postwendend wurde sie zum Rücktritt aufgefordert.