Bewegt zwischen den Welten: Schau zu Erika Giovanna Klien

Beschleunigung, Bewegung, der Siegeszug der Maschinen und Flugzeuge, aber auch der Warenkult – wer an die Geschichte des 20. Jahrhunderts denkt, kommt an diesen Elementen nicht vorbei. Und wenngleich fast jede Kunstrichtung sie auf die eine oder andere Art verarbeitete, so ist es doch erfrischend und aufregend, dem Zeitgeist der Moderne in dem international vergleichsweise wenig bekannten Werk von Erika Giovanna Klien (1900–1957) nachzuspüren.