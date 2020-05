Bettye LaVette war in Wien in Hochform

Eine Wahnsinnsstimme. Eine Soulröhre in Hochform. Jahrzehnte lang blieb sie ein Geheimtipp, ihre Songs "My Man - He's A Lovin' Man", "Let Me Down Easy", "Doin' The Best That I Can" kannten eher nur Insider, bis sie 2005 mit dem Album "I've Got My Own Hell To Raise" plötzlich in aller Munde war.