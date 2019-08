Beth Ditto hat keine Angst vorm "dementen Opa" Trump

Am 19. Juni 2009 erschien „Music For Men“, jenes Album, das die Dance-Punk-Formation Gossip in den Mainstream katapultierte und den Welthit „Heavy Cross“ hervorbrachte. Zum zehnjährigen Jubiläum hat sich die 2016 aufgelöste Band für eine Tour zusammengefunden und macht damit am 12. August in der Wiener Arena Station. Im KURIER-Gespräch erzählt Sängerin Beth Ditto, wie es zu Reunion kam und warum sie Trump als verrückten Opa und nur seine Berater als gefährlich sieht.